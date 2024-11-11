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Отопление

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Ноябрь
Сегодня в Уфе: снегопад, коммунальная катастрофа, рокировка у Хабирова
11 ноября, 19:00
Больница Уфы останется без воды и отопления
11 ноября, 16:01
В Уфе отключили отопление из-за аварии
11 ноября, 07:21
Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете
8 ноября, 12:56
Эти простые шаги по утеплению сделают ваш дом теплым, как в сказке
5 ноября, 10:41
Уфу без объявления отключают от отопления
1 ноября, 15:54
Октябрь
В Уфе отключают отопление
31 октября, 08:34
Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество
30 октября, 10:58
Обогреватель больше не нужен: способ согреть квартиру с помощью обычной ванны
29 октября, 13:01
Спасение от сквозняков: делаем из подоконника уютный барьер против холода
28 октября, 11:21
К недовольным ЖКХ уфимцам будут приезжать толпой
26 октября, 14:59
Уфа. Главное: транспортный хаос, холодные батареи, кадровые рокировки
25 октября, 19:01
«Сами будете ездить»: Ратмир Мавлиев отчитал чиновника на совещании
22 октября, 12:55
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
21 октября, 14:41
Как пережить холод без отопления: японский метод и советы экспертов
21 октября, 06:47
Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина
20 октября, 19:00
На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин
20 октября, 05:20
Грустная погода нагрянет в Башкирию
17 октября, 15:14

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