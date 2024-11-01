mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Расходы

Выбрать дату
Ноябрь
Ипотека в Башкирии скоро обвалится
1 ноября, 14:27
Октябрь
Бюджет Башкирии останется «минусовым»
25 октября, 09:52
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
9 октября, 07:45
Бюджет Башкирии на ₽5,5 млрд пополнят налогами
8 октября, 06:31
Как ключевая ставка влияет на каждого из нас
1 октября, 07:27
Сентябрь
Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяц
16 сентября, 07:59
Нелегал полетел домой за счет бизнесмена из Башкирии
12 сентября, 10:26
Июнь
Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд
10 июня, 09:04
В Башкирии спонсируют вразумление пенсионеров-инвесторов ВСУ
10 июня, 08:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика