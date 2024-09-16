Уфимцам для счастья нужно целое состояние

Posted 16 сентября, 07:40
Published 16 сентября, 07:40
Modified 16 сентября, 07:44
Updated 16 сентября, 07:44
Жителям Уфы нужно ₽248 000 в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Такие итоги показал опрос портала вакансий, проведенный среди 500 респондентов из Уфы в августе–сентябре 2024 года. Уровень дохода для ощущения счастья за полтора года в Уфе подрос на ₽58 000. Так, в марте 2024 сумма для счастья составляла ₽233 000, в сентябре 2023 — ₽205 000, а в марте 2023 — ₽190 000.
Интересно, что живущим в Уфе мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам — ₽270 000 против ₽230 000. Казанцам для ощущения благополучия в месяц нужно по ₽240 000.
Заметим, что в Уфе мечты сбываются. Почти. Так, в воскресенье, 15 сентября, администрация Уфы представила топ-обзор вакансий в городе. Согласно предложениям, заработок в ₽200 000 в месяц в Уфе — вполне реальная практика. Так что, при нужных квалификациях и настойчивости стать счастливым в Уфе — не такая уж и сложная задача.