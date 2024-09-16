Уфимцам для счастья нужно целое состояние

Жителям Уфы нужно ₽248 000 в месяц для того, чтобы быть счастливыми. Такие итоги показал опрос портала вакансий, проведенный среди 500 респондентов из Уфы в августе–сентябре 2024 года. Уровень дохода для ощущения счастья за полтора года в Уфе подрос на ₽58 000. Так, в марте 2024 сумма для счастья составляла ₽233 000, в сентябре 2023 — ₽205 000, а в марте 2023 — ₽190 000.



Интересно, что живущим в Уфе мужчинам для счастья нужно денег больше, чем женщинам — ₽270 000 против ₽230 000. Казанцам для ощущения благополучия в месяц нужно по ₽240 000.