Робин Гуд пойдет под суд в Салавате

Как это обычно бывает в подобных историях, он не учел всех нюансов. Проникнув в машину через заднее стекло и найдя ключи от замка зажигания, подросток запустил мотор. И спустя время его поймали сотрудники ГИБДД. Чуть ли не моментально его благие намерения утонули в водовороте правовых последствий.