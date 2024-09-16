Робин Гуд пойдет под суд в Салавате

Posted 16 сентября, 07:57
Published 16 сентября, 07:57
Modified 16 сентября, 09:09
Updated 16 сентября, 09:09
Согласно материалам дела, всё началось летом 2024 года. Парень 16-лет нашел на улице документы на «ВАЗ 21043» и, будучи воспитанным молодым человеком, решил вернуть их хозяину. Но несколько дней спустя наш «добряк» вдруг решил прокатиться с друзьями и выбрал тот самый автомобиль для своего приключения.
Как это обычно бывает в подобных историях, он не учел всех нюансов. Проникнув в машину через заднее стекло и найдя ключи от замка зажигания, подросток запустил мотор. И спустя время его поймали сотрудники ГИБДД. Чуть ли не моментально его благие намерения утонули в водовороте правовых последствий.
Обвиняемый признал свою вину. Теперь дело направлено в Салаватский городской суд для дальнейшего рассмотрения.