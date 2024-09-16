mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 07:57

Published 16 сентября, 07:57

Modified 16 сентября, 09:09

Updated 16 сентября, 09:09

Робин Гуд пойдет под суд в Салавате

Робин Гуд пойдет под суд в Салавате

16 сентября 2024, 07:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Сперва парень решил сделать доброе дело, а потом пошёл на преступление, сообщает в понедельник, 16 сентября, пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно материалам дела, всё началось летом 2024 года. Парень 16-лет нашел на улице документы на «ВАЗ 21043» и, будучи воспитанным молодым человеком, решил вернуть их хозяину. Но несколько дней спустя наш «добряк» вдруг решил прокатиться с друзьями и выбрал тот самый автомобиль для своего приключения.

Как это обычно бывает в подобных историях, он не учел всех нюансов. Проникнув в машину через заднее стекло и найдя ключи от замка зажигания, подросток запустил мотор. И спустя время его поймали сотрудники ГИБДД. Чуть ли не моментально его благие намерения утонули в водовороте правовых последствий.

Обвиняемый признал свою вину. Теперь дело направлено в Салаватский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

«Главный по суете» ищет хозяина в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцам для счастья нужно целое состояниеТурецкий подвиг украсил УфуОгонь охватил гаражи в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#ГИБДД#Суд#Башкортостан#Россия#Автомобиль#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Закон#Подросток#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Туймазы#Документы#Инциденты#Друзья#Вина#Право#Робин Гуд#Молодой человек#Правовые последствия#Салаватский городской суд
Подпишитесь
Популярное