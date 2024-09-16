Уфимцам не будут приходить платежки за капремонт

Posted 16 сентября, 09:47
Published 16 сентября, 09:47
Modified 16 сентября, 10:12
Updated 16 сентября, 10:12
С введением нового порядка, жители Уфы избавятся от необходимости получать отдельные квитанции за капитальный ремонт. Вместо этого все необходимые данные будут аккумулированы в одном документе — Едином платёжном документе, который будет формироваться с учетом всех жилищно-коммунальных услуг. Это нововведение направлено на упрощение процесса оплаты и снижение нагрузки на граждан.
Важно отметить, что размер взноса на капитальный ремонт с началом октября 2024 года останется неизменным, как и порядок и сроки его оплаты. Жителям Уфы необходимо будет оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчётным, а также использовать отдельный QR-код для осуществления платежей.
Однако стоит помнить о важной детали — при формировании платёжного документа учитываются только те платежи, которые были сделаны до 20 числа расчётного месяца. Если же оплата была произведена позже указанного срока, то соответствующий платёж будет учтён уже в следующем месяце.