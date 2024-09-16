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Posted 16 сентября, 09:47

Published 16 сентября, 09:47

Modified 16 сентября, 10:12

Updated 16 сентября, 10:12

Уфимцам не будут приходить платежки за капремонт

Уфимцам не будут приходить платежки за капремонт

16 сентября 2024, 09:47
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С 1 октября 2024 года перестанут приходить отдельные квитанции на оплату взноса в ФКР, сообщает Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

С введением нового порядка, жители Уфы избавятся от необходимости получать отдельные квитанции за капитальный ремонт. Вместо этого все необходимые данные будут аккумулированы в одном документе — Едином платёжном документе, который будет формироваться с учетом всех жилищно-коммунальных услуг. Это нововведение направлено на упрощение процесса оплаты и снижение нагрузки на граждан.

Важно отметить, что размер взноса на капитальный ремонт с началом октября 2024 года останется неизменным, как и порядок и сроки его оплаты. Жителям Уфы необходимо будет оплачивать услуги до 10-го числа месяца, следующего за расчётным, а также использовать отдельный QR-код для осуществления платежей.

Однако стоит помнить о важной детали — при формировании платёжного документа учитываются только те платежи, которые были сделаны до 20 числа расчётного месяца. Если же оплата была произведена позже указанного срока, то соответствующий платёж будет учтён уже в следующем месяце.

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