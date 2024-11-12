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Специальная военная операция

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Ноябрь
Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы
12 ноября, 10:20
Шаурма для бойцов СВО будет стоить дешевле в Уфе
12 ноября, 07:47
Женщина-министр отправилась на СВО из Башкирии
4 ноября, 07:48
Октябрь
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
Путин дал четкий сигнал
4 октября, 18:47
Сентябрь
Плачет вся Башкирия: быть войном — жить вечно
29 сентября, 09:00
За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура
27 сентября, 09:55
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Из-за СВО в Башкирии будет новый руководитель
16 сентября, 10:56
Когда кончится СВО — заявления Кремля и Украины
15 сентября, 12:42
Видео. Хабиров сделал ряд заявлений на инаугурации
12 сентября, 07:39
Август
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
30 августа, 10:22
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
27 августа, 13:09
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
26 августа, 08:46
«Сегодня большое горе»: в Башкирии простились со светлым человеком
25 августа, 18:57
Инвалид-штурмовик СВО скончался в Башкирии
24 августа, 13:29
Путин наградил сержанта из Башкирии
23 августа, 14:34
«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных
14 августа, 08:45
Уфа отказывается от звезд на День города
13 августа, 16:59

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