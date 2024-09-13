Топ страхов Башкирии назвали спасатели

Posted 13 сентября, 10:42
Published 13 сентября, 10:42
Modified 13 сентября, 10:54
Updated 13 сентября, 10:54
Так, больше всего обращений в ведомство поступало от граждан, напуганных бездомными собаками. Не даёт покоя башкортостанцам и первобытный страх темноты: немало звонков спасателям совершалось из-за отсутствия света в подъезде или на улице. Замыкают тройку обращения, связанные с шумными пьяными компаниями и нетрезвыми выходками.
Отдельно пресс-служба ведомства выделила и одно необычное обращение от мужчины из Башкирии — напуганный гражданин сообщил в «112», что ему страшно спать без жены.
Подборку спасатели приурочили к «Пятнице, 13». Напомним, «День неприятностей» в 2024 году выпал, в частности, на 13 сентября.