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Posted 13 сентября, 10:42

Published 13 сентября, 10:42

Modified 13 сентября, 10:54

Updated 13 сентября, 10:54

Топ страхов Башкирии назвали спасатели

Топ страхов Башкирии назвали спасатели

13 сентября 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Госкомитет Республики Башкортостан в пятницу, 13 сентября, поделился отчетом о том, какие страхи чаще всего заставляют жителей региона обращаться в «службу 112».

Так, больше всего обращений в ведомство поступало от граждан, напуганных бездомными собаками. Не даёт покоя башкортостанцам и первобытный страх темноты: немало звонков спасателям совершалось из-за отсутствия света в подъезде или на улице. Замыкают тройку обращения, связанные с шумными пьяными компаниями и нетрезвыми выходками.

Отдельно пресс-служба ведомства выделила и одно необычное обращение от мужчины из Башкирии — напуганный гражданин сообщил в «112», что ему страшно спать без жены.

Подборку спасатели приурочили к «Пятнице, 13». Напомним, «День неприятностей» в 2024 году выпал, в частности, на 13 сентября.

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