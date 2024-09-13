Топ страхов Башкирии назвали спасатели

Так, больше всего обращений в ведомство поступало от граждан, напуганных бездомными собаками. Не даёт покоя башкортостанцам и первобытный страх темноты: немало звонков спасателям совершалось из-за отсутствия света в подъезде или на улице. Замыкают тройку обращения, связанные с шумными пьяными компаниями и нетрезвыми выходками.