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Жители новостроек Уфы оглохнут от самолетов
6 декабря, 08:43
МЧС Башкирии: «Просим сохранять спокойствие»
12 ноября, 13:39
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
Топ страхов Башкирии назвали спасатели
13 сентября, 10:42
В Уфе нашли самую сухую воду
21 августа, 10:49
Ночные паразиты терроризируют уфимцев
7 июля, 07:42
Свистеть по ночам запретили в Башкирии
Депутаты регионального парламента ужесточили положения закона об охране отдыха россиян, сообщает Курултай Республики Башкортостан.
27 июня, 16:09
Ночные игры объявили вне закона в Башкирии
27 июня, 05:27
Башкирский парламент поддержал поправки в закон о тишине и покое граждан
27 апреля, 05:07
2023
«Нарушает закон»: уфимцы пожаловались на только что открывшийся парк на набережной
На громкие звуки музыки и посетителей пожаловались жители ближайшего района.
22 августа 2023, 10:54

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