Жуткая находка ждала прохожих в Уфе

Posted 12 сентября, 06:21
Published 12 сентября, 06:21
Modified 12 сентября, 06:23
Updated 12 сентября, 06:23
Один из инцидентов произошел в Уфимском районе, вблизи деревни Волково. Прохожие заметили что-то странное в воде — и вскоре стало ясно, что это тело мужчины. Очевидцы не остались равнодушными и попытались оказать первую помощь до прибытия скорой помощи. Однако усилия людей не увенчались успехом: прибывшие медики констатировали смерть.
Не менее печальная история произошла в городе Октябрьский на пляже МУП СОК «Спартак». Два друга решили освежиться в озере, но один из них нырнул и больше не вынырнул. Тело 20-летнего парня было найдено только после долгих поисков.
Третий случай затронул 33-летнего мужчину, чье тело извлекли из реки Уршак недалеко от Булгаково. На сегодняшний день по каждому из случаев проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедий.