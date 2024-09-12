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Posted 12 сентября, 06:21

Published 12 сентября, 06:21

Modified 12 сентября, 06:23

Updated 12 сентября, 06:23

Жуткая находка ждала прохожих в Уфе

Жуткая находка ждала прохожих в Уфе

12 сентября 2024, 06:21
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Были найдены тела трех мужчин, сообщает в четверг, 12 сентября, МЧС России.

Один из инцидентов произошел в Уфимском районе, вблизи деревни Волково. Прохожие заметили что-то странное в воде — и вскоре стало ясно, что это тело мужчины. Очевидцы не остались равнодушными и попытались оказать первую помощь до прибытия скорой помощи. Однако усилия людей не увенчались успехом: прибывшие медики констатировали смерть.

Не менее печальная история произошла в городе Октябрьский на пляже МУП СОК «Спартак». Два друга решили освежиться в озере, но один из них нырнул и больше не вынырнул. Тело 20-летнего парня было найдено только после долгих поисков.

Третий случай затронул 33-летнего мужчину, чье тело извлекли из реки Уршак недалеко от Булгаково. На сегодняшний день по каждому из случаев проводятся оперативно-следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств трагедий.

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