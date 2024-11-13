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Собаки

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Ноябрь
Смертельный фонарь появился в Уфе
13 ноября, 16:57
Октябрь
«Еле ушли»: собаки напали на семью в Уфе
20 октября, 05:01
Чипирование вводят в Башкирии
2 октября, 08:28
Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть
2 октября, 05:28
Сентябрь
Хабирова просят спасти сельчан от медведей
22 сентября, 16:17
Кэтхантеры истребляют кошек в Уфе
22 сентября, 06:18
Медведи угрожают собакам в Башкирии
17 сентября, 18:28
Топ страхов Башкирии назвали спасатели
13 сентября, 10:42
Август
Жизнь Башкирии изменится через два дня
30 августа, 16:36
Аферисты нажились на любви к животным в Башкирии
28 августа, 19:01
Подросткам запретили гулять с собаками в Башкирии
27 августа, 06:15
Милота дня: в Уфе устроили заплыв с собаками
12 августа, 06:15
Июль
Хаски как друг: что нужно знать перед покупкой
30 июля, 18:45
Топ-10 самых сильных бойцовских пород собак
30 июля, 14:42
Аллергия у собак: всё, что нужно знать, чтобы помочь вашему питомцу!
30 июля, 12:05
Самая уродливая собака в мире
29 июля, 15:15
Почему собаки виляют хвостом?
29 июля, 12:45
Как научить собаку бегать с вами по утрам: секреты успешной тренировки
29 июля, 12:15
ТОП-4 ошибки при дрессировке щенка
26 июля, 15:23
Как правильно перевозить в машине собак и кошек
26 июля, 12:30

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