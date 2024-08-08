В Уфе спасли дятла

Женщина, прогуливаясь по парку, вдруг заметила дятла, который явно попал в неприятности. Птица сидела на ветке и раскачивалась из стороны в сторону, словно искала выход из сложившейся ситуации. Неравнодушная уфимка быстро поняла, что без помощи не обойтись.