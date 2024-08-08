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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

В Уфе спасли дятла

В Уфе спасли дятла

8 августа 2024, 07:33
Фото: УГЗ Уфы
Вечером, 7 августа, женщина обратилась за помощью к спасателям, заметив странную птицу на дереве, сообщает УГЗ Уфы.

Женщина, прогуливаясь по парку, вдруг заметила дятла, который явно попал в неприятности. Птица сидела на ветке и раскачивалась из стороны в сторону, словно искала выход из сложившейся ситуации. Неравнодушная уфимка быстро поняла, что без помощи не обойтись.

Ситуация была серьёзной: дятел оказался на высоте и явно нуждался в спасении. Обзвонив всех знакомых и изучив доступные ресурсы, женщина нашла орнитолога, готового помочь. Но сначала нужно было достать птицу с дерева.

На помощь пришли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели прибыли на место вызова и незамедлительно принялись за дело. С помощью специальной лестницы они аккуратно поднялись к пострадавшему дятлу и осторожно спустили его вниз. Долетев до земли, птица была передана заботливой уфимке.

Предварительная диагностика показала — у дятла повреждено крыло. Теперь орнитолог возьмётся за лечение пернатого пациента.

— Важно помнить, что специалисты всегда готовы прийти на помощь в экстренных ситуациях — будь то угроза жизни человека или необходимость спасти беззащитное существо, — напоминают в ведомстве.
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