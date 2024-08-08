В Уфе спасли дятла

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Женщина, прогуливаясь по парку, вдруг заметила дятла, который явно попал в неприятности. Птица сидела на ветке и раскачивалась из стороны в сторону, словно искала выход из сложившейся ситуации. Неравнодушная уфимка быстро поняла, что без помощи не обойтись.
Ситуация была серьёзной: дятел оказался на высоте и явно нуждался в спасении. Обзвонив всех знакомых и изучив доступные ресурсы, женщина нашла орнитолога, готового помочь. Но сначала нужно было достать птицу с дерева.
На помощь пришли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Спасатели прибыли на место вызова и незамедлительно принялись за дело. С помощью специальной лестницы они аккуратно поднялись к пострадавшему дятлу и осторожно спустили его вниз. Долетев до земли, птица была передана заботливой уфимке.
Предварительная диагностика показала — у дятла повреждено крыло. Теперь орнитолог возьмётся за лечение пернатого пациента.
— Важно помнить, что специалисты всегда готовы прийти на помощь в экстренных ситуациях — будь то угроза жизни человека или необходимость спасти беззащитное существо, — напоминают в ведомстве.