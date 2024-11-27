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Аллергия

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Облако из пыли в Уфе — как загрязнение воздуха влияет на горожан
27 ноября, 10:59
Сентябрь
Семья из Башкирии делила квартиру с шершнями
13 сентября, 08:10
Август
Девочка-змея шокировала врачей Уфы
8 августа, 06:18
Июль
Как выбрать собаку, если у вас аллергия?
25 июля, 16:51
Июнь
Опасный сорняк поставил на уши всю Башкирию
Карантинные меры ввели в двух районах Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
30 июня, 05:04
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
10 июня, 11:09

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