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Posted 13 сентября, 09:40

Published 13 сентября, 09:40

Modified 13 сентября, 09:48

Updated 13 сентября, 09:48

Ребёнка проткнуло забором в Башкирии

Ребёнка проткнуло забором в Башкирии

13 сентября 2024, 09:40
Фото: Минздрав РБ
Сюжет
Дети
Жуткий случай произошёл с четырёхлетним мальчиком из Дюртюлинского района Башкортостана, сообщил в пятницу, 13 сентября, глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Как рассказала мама юного пациента, мальчик пытался перелезть через забор между участками, чтобы поиграть с другом. Затея, впрочем, оказалась неудачной — ребёнок напоролся на штырь ограждения, который насквозь пронзил правую руку мальчика.

Хирурги Дюрютлинской центральной районной больницы экстренно прооперировали ребёнка и удалили инородный предмет. Угрозы для здоровья мальчику теперь нет — ребёнок чувствует себя нормально, однако врачи продолжают следить за мальчиком и делать всё необходимое, чтобы он полностью поправился.

Детская больница столкнулась со взрослой проблемой
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Сибае врачи спасли 16-летнего подростка, чуть не лишившегося яичка.

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