Ребёнка проткнуло забором в Башкирии

Posted 13 сентября, 09:40
Published 13 сентября, 09:40
Modified 13 сентября, 09:48
Updated 13 сентября, 09:48
Как рассказала мама юного пациента, мальчик пытался перелезть через забор между участками, чтобы поиграть с другом. Затея, впрочем, оказалась неудачной — ребёнок напоролся на штырь ограждения, который насквозь пронзил правую руку мальчика.
Хирурги Дюрютлинской центральной районной больницы экстренно прооперировали ребёнка и удалили инородный предмет. Угрозы для здоровья мальчику теперь нет — ребёнок чувствует себя нормально, однако врачи продолжают следить за мальчиком и делать всё необходимое, чтобы он полностью поправился.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Сибае врачи спасли 16-летнего подростка, чуть не лишившегося яичка.