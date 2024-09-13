Ребёнка проткнуло забором в Башкирии

Хирурги Дюрютлинской центральной районной больницы экстренно прооперировали ребёнка и удалили инородный предмет. Угрозы для здоровья мальчику теперь нет — ребёнок чувствует себя нормально, однако врачи продолжают следить за мальчиком и делать всё необходимое, чтобы он полностью поправился.