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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Двое детей оказались в больнице из-за телефона в Уфе

Двое детей оказались в больнице из-за телефона в Уфе

28 августа 2024, 15:53
Фото: 1MI
Самому младшему пострадавшему только исполнилось четыре года.

В Уфе водитель устроил аварию с двумя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Случился инцидент днём вторника, 27 августа, на проспекте Салавата Юлаева — в районе старого «Тойота-Центра».

Водитель «Хендай Акцента» — 29-летний мужчина — врезался в «Гранту», а та в свою очередь столкнулась с кроссовером Great Wall на соседней полосе. Прибывшие на месте медики увезли на осмотр двоих детей 4 и 9 лет, которы ехали в отечественной легковушке. У них нашли несколько ушибов. После оказания помощи и получения рекомендаций от врача их отправили домой, госпитализация не потребовалась.

Сам виновник ДТП признался, что отвлёкся на срочный звонок от коллеги. На кадрах, опубликованных ГАИ, видно, что мужчина сидит в рабочей одежде.

— Я ездил по работе, отвлекся на телефон, буквально на секунду — он зазвонил — не успел оттормозить и врезался в «Гранту», которая в свою очередь врезался в джип. Вину свою признаю, понимаю, что не надо было отвлекаться, — оправдался водитель.
Видео: ГАИ РБ

Ранее Mkset сообщал о том, что дальнобойщик из Башкирии погиб в аварии на территории Кемеровской области.

Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельное ДТП
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