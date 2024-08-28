Двое детей оказались в больнице из-за телефона в Уфе

Водитель «Хендай Акцента» — 29-летний мужчина — врезался в «Гранту», а та в свою очередь столкнулась с кроссовером Great Wall на соседней полосе. Прибывшие на месте медики увезли на осмотр двоих детей 4 и 9 лет, которы ехали в отечественной легковушке. У них нашли несколько ушибов. После оказания помощи и получения рекомендаций от врача их отправили домой, госпитализация не потребовалась.