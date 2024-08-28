Двое детей оказались в больнице из-за телефона в Уфе

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
В Уфе водитель устроил аварию с двумя пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. Случился инцидент днём вторника, 27 августа, на проспекте Салавата Юлаева — в районе старого «Тойота-Центра».
Водитель «Хендай Акцента» — 29-летний мужчина — врезался в «Гранту», а та в свою очередь столкнулась с кроссовером Great Wall на соседней полосе. Прибывшие на месте медики увезли на осмотр двоих детей 4 и 9 лет, которы ехали в отечественной легковушке. У них нашли несколько ушибов. После оказания помощи и получения рекомендаций от врача их отправили домой, госпитализация не потребовалась.
Сам виновник ДТП признался, что отвлёкся на срочный звонок от коллеги. На кадрах, опубликованных ГАИ, видно, что мужчина сидит в рабочей одежде.
— Я ездил по работе, отвлекся на телефон, буквально на секунду — он зазвонил — не успел оттормозить и врезался в «Гранту», которая в свою очередь врезался в джип. Вину свою признаю, понимаю, что не надо было отвлекаться, — оправдался водитель.
Ранее Mkset сообщал о том, что дальнобойщик из Башкирии погиб в аварии на территории Кемеровской области.