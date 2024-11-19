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Ноябрь
Опухоль изуродовала уфимку
19 ноября, 07:18
Автобус с детьми съехал в кювет в Башкирии
11 ноября, 13:24
Путин наградил врачей и чиновника из Уфы
7 ноября, 17:45
Путин наградил Хабирова
7 ноября, 17:44
Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением в Уфе
6 ноября, 15:55
Нейросеть совершила прорыв в медицине Башкирии
1 ноября, 06:19
Октябрь
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Когда тянет на остренькое: ребенок перекусил острыми щипцами в Уфе
17 октября, 08:15
В Башкирии сгорели бомжи
13 октября, 13:00
Двое малышей пострадали в аварии в Уфе
12 октября, 09:05
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
Более 20 тысяч детей больны в Башкирии
7 октября, 12:17
Сентябрь
Врачи дали уфимке шанс родить семерых детей
30 сентября, 06:38
Осенняя диета: меню для похудения
29 сентября, 01:29
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября, 17:20
Новую поликлинику строят в Башкирии
23 сентября, 17:06
Лидер «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
18 сентября, 06:25

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