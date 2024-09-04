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Ребёнок разорвал селезенку на хоккее в Уфе

Ребёнок разорвал селезенку на хоккее в Уфе

4 сентября 2024, 04:43
Фото: 1MI
Во время хоккейной игры мальчик получил серьезную травму и был госпитализирован с разрывом селезенки, сообщают инсайдерские телеграмм-каналы.
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Дети

В хирургическое отделение ГДКБ №17 был доставлен мальчик с закрытой травмой живота после активной игры в хоккей. Врачи при обследовании выявили подкапсульную гематому селезенки, что может привести к серьезному кровотечению, особенно во время физической активности.

Фото: Соцсети

По мнению экспертов, несмотря на потенциальные риски, большинство подобных травм у детей не требуют оперативного вмешательства. В данном случае ребенку был обеспечен необходимый покой и стационарное наблюдение. Врачи провели регулярные осмотры и контроль ультразвуковой диагностики, что способствовало минимизации рисков и гарантировало безопасное выздоровление.

Согласно информации из больницы на 4 сентября, пациента уже отпустили домой.

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