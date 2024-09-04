Ребёнок разорвал селезенку на хоккее в Уфе

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В хирургическое отделение ГДКБ №17 был доставлен мальчик с закрытой травмой живота после активной игры в хоккей. Врачи при обследовании выявили подкапсульную гематому селезенки, что может привести к серьезному кровотечению, особенно во время физической активности.
По мнению экспертов, несмотря на потенциальные риски, большинство подобных травм у детей не требуют оперативного вмешательства. В данном случае ребенку был обеспечен необходимый покой и стационарное наблюдение. Врачи провели регулярные осмотры и контроль ультразвуковой диагностики, что способствовало минимизации рисков и гарантировало безопасное выздоровление.
Согласно информации из больницы на 4 сентября, пациента уже отпустили домой.