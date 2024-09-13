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Posted 13 сентября, 09:25

Published 13 сентября, 09:25

Modified 13 сентября, 09:49

Updated 13 сентября, 09:49

Детская больница столкнулась со взрослой проблемой

Детская больница столкнулась со взрослой проблемой

13 сентября 2024, 09:25
Фото: Минздрав Башкирии
Редкий в своей практике случай пришлось лечить хирургам в Сибае, рассказали в пятницу, 13 сентября, в Минздраве региона.

В местную городскую больницу поступил 16-летний юноша с перекрутом яичка. Подросток жаловался на сильные боли в области гениталий. Отметим, что без своевременной помощи этот недуг может привести к потере мужской половой железы.

Операцию сибайские врачи провели успешно. Всё время специалисты держали связь с уфимскими коллегами из региональной детской больницы. Сейчас парень чувствует себя нормально, однако пациенту порекомендовали повременить с выпиской и немного отлежаться в больничной палате под присмотром врачей.

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Летом в Сибае к медикам поступил рабочий, получивший другую жуткую травму в области полового органа. Сильный удар мужчина получил при падении в колодец. При этом начальство рекомендовало подчинённому не обращаться к врачам и «просто отлежаться».

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