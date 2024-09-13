Детская больница столкнулась со взрослой проблемой

Операцию сибайские врачи провели успешно. Всё время специалисты держали связь с уфимскими коллегами из региональной детской больницы. Сейчас парень чувствует себя нормально, однако пациенту порекомендовали повременить с выпиской и немного отлежаться в больничной палате под присмотром врачей.