Детская больница столкнулась со взрослой проблемой

Posted 13 сентября, 09:25
Published 13 сентября, 09:25
Modified 13 сентября, 09:49
Updated 13 сентября, 09:49
В местную городскую больницу поступил 16-летний юноша с перекрутом яичка. Подросток жаловался на сильные боли в области гениталий. Отметим, что без своевременной помощи этот недуг может привести к потере мужской половой железы.
Операцию сибайские врачи провели успешно. Всё время специалисты держали связь с уфимскими коллегами из региональной детской больницы. Сейчас парень чувствует себя нормально, однако пациенту порекомендовали повременить с выпиской и немного отлежаться в больничной палате под присмотром врачей.
Летом в Сибае к медикам поступил рабочий, получивший другую жуткую травму в области полового органа. Сильный удар мужчина получил при падении в колодец. При этом начальство рекомендовало подчинённому не обращаться к врачам и «просто отлежаться».