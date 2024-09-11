Власти Башкирии закупили машин на ₽8 млрд

Posted 11 сентября, 14:46
Published 11 сентября, 14:46
Modified 11 сентября, 14:48
Updated 11 сентября, 14:48
Согласно отчёту ведомства, с начала 2024 года на сельхознужды было закуплено около 1,72 тысячи единиц техники — обошлось это в ₽8,1 млрд. Речь идёт о тракторах, комбайнах и других машинах.
Стоит заметить, что в минувшем году денег на эти цели были потрачено больше — за тот же период 2023 года ведомство закупило техники на ₽9,6 млрд. Таким образом, за год закупки машин сельхозназначения сократились почти на 16%.
Ранее Mkset сообщал о том, что Минлесхоз Республики Башкортостан закупил техники на ₽39 млн. Всего за пять лет ведомство приобрело машин на ₽400 млн.