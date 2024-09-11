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Posted 11 сентября, 14:46

Published 11 сентября, 14:46

Modified 11 сентября, 14:48

Updated 11 сентября, 14:48

Власти Башкирии закупили машин на ₽8 млрд

Власти Башкирии закупили машин на ₽8 млрд

11 сентября 2024, 14:46
Фото: 1MI
Такая информация следует из данных башкортостанского Минсельхоза.

Согласно отчёту ведомства, с начала 2024 года на сельхознужды было закуплено около 1,72 тысячи единиц техники — обошлось это в ₽8,1 млрд. Речь идёт о тракторах, комбайнах и других машинах.

Стоит заметить, что в минувшем году денег на эти цели были потрачено больше — за тот же период 2023 года ведомство закупило техники на ₽9,6 млрд. Таким образом, за год закупки машин сельхозназначения сократились почти на 16%.

В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что Минлесхоз Республики Башкортостан закупил техники на ₽39 млн. Всего за пять лет ведомство приобрело машин на ₽400 млн.

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