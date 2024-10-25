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Минсельхоз

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Октябрь
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
25 октября, 04:44
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября, 14:08
Сентябрь
Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод
23 сентября, 17:00
Власти Башкирии закупили машин на ₽8 млрд
11 сентября, 14:46
Август
Куриные яйца подешевели на треть в Башкирии
29 августа, 15:36
Дожди уничтожили 200 га урожая в Башкирии
23 августа, 15:10
Режим ЧС ввели в Башкирии
23 августа, 04:48
Дождь на миллиард рублей прошел в Башкирии
19 августа, 13:22
Режим ЧС в Башкирии повис в воздухе
12 августа, 13:23
В Башкирию хлынет в два раза больше человек
12 августа, 11:31
Молочников и мясников Башкирии поддержат рублем
6 августа, 12:32
Лживые тефтели нашли в Башкирии
Оказавшись в мире тефтелей, будьте бдительны: не все они сделаны из качественного сырья, сообщает управление Россельхознадзора по РБ.
6 августа, 10:39

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