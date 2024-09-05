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Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Платные парковки зашли в Уфу

Платные парковки зашли в Уфу

5 сентября 2024, 15:51
Фото: vk.com
И сразу вышли: в столице Башкирии заметили объявления о платных парковках.

Как пишут очевидцы в соцсетях, два таких информационных стенда увидели на улице Мустая Карима — в районе «Арт-Квадрата». На них указано, что припарковаться будет стоить 300 ₽ в час. Рядом можно увидеть терминалы для оплаты стоянки.

Ранее о планах обустроить в Уфе муниципальные платные парковки сообщали власти города.

Фото: vk.com

Пользователи соцсетей оказались изумлены ценами на использование платных парковок.

— Совсем с ума сошли, 300 рублей в час…
— Это Башкирия! В Казани 50-70 руб/час, — пишут горожане.

Впрочем, ряд комментаторов заметили, что на самом деле на кадрах сняты стенды, относящиеся к частным парковкам, а не муниципальным. Более того, существуют они там уже давно.

— Это место давно уже платное, это территория «Арт-Квадрата»
— Это пока не городская платная парковка, а такая же частная, как в «Галерее АРТ» напротив или на «Гостином дворе». Соответственно, и цены сами рисуют.

Впрочем, несмотря на это, некоторые региональные СМИ заявили, что знаки «установлены без согласования» и «были демонтированы».

Уфу усеят платными парковками
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