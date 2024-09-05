Платные парковки зашли в Уфу

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Как пишут очевидцы в соцсетях, два таких информационных стенда увидели на улице Мустая Карима — в районе «Арт-Квадрата». На них указано, что припарковаться будет стоить 300 ₽ в час. Рядом можно увидеть терминалы для оплаты стоянки.
Пользователи соцсетей оказались изумлены ценами на использование платных парковок.
— Совсем с ума сошли, 300 рублей в час…
— Это Башкирия! В Казани 50-70 руб/час, — пишут горожане.
Впрочем, ряд комментаторов заметили, что на самом деле на кадрах сняты стенды, относящиеся к частным парковкам, а не муниципальным. Более того, существуют они там уже давно.
— Это место давно уже платное, это территория «Арт-Квадрата»
— Это пока не городская платная парковка, а такая же частная, как в «Галерее АРТ» напротив или на «Гостином дворе». Соответственно, и цены сами рисуют.
Впрочем, несмотря на это, некоторые региональные СМИ заявили, что знаки «установлены без согласования» и «были демонтированы».