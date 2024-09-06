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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн

В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн

6 сентября 2024, 14:28
Фото: 1MI
Такие данные следуют из сообщения регионального Минлесхоза.

В Башкирии за 5 лет закупили 131 единицу лесной техники и соответствующий инвентарь на ₽400 млн. В 2024 году региону выделили на эти цели ещё ₽39,4 млн, на эти средства власти Башкирии закупили пожарные цистерны, грузовики, внедорожники и квадроцикли с прицепами для лесохозяйственных целей.

Саму технику получат лесопожарные станции под Уфой, Салаватом и Белорецком, а также в Дюртюлинском и Абзелиловском районах.

Фото: Минлесхоз РБ
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Ранее Mkset сообщал о том, что в лесах на территории Республики Башкортостан за лето 2024 года пропали более полусотни любителей «тихой охоты»,

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