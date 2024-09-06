В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Башкирии за 5 лет закупили 131 единицу лесной техники и соответствующий инвентарь на ₽400 млн. В 2024 году региону выделили на эти цели ещё ₽39,4 млн, на эти средства власти Башкирии закупили пожарные цистерны, грузовики, внедорожники и квадроцикли с прицепами для лесохозяйственных целей.
Саму технику получат лесопожарные станции под Уфой, Салаватом и Белорецком, а также в Дюртюлинском и Абзелиловском районах.
Ранее Mkset сообщал о том, что в лесах на территории Республики Башкортостан за лето 2024 года пропали более полусотни любителей «тихой охоты»,