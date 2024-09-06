В Башкирии министерство закупило машин на ₽39 млн

В Башкирии за 5 лет закупили 131 единицу лесной техники и соответствующий инвентарь на ₽400 млн. В 2024 году региону выделили на эти цели ещё ₽39,4 млн, на эти средства власти Башкирии закупили пожарные цистерны, грузовики, внедорожники и квадроцикли с прицепами для лесохозяйственных целей.