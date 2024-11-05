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Сельское хозяйство

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Ноябрь
Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии
5 ноября, 08:33
Октябрь
Башкирии спишут кредиты
29 октября, 10:33
Башкирия продолжит кормить Китай
25 октября, 17:38
Россияне могут готовиться к взлету цен на хлеб
25 октября, 07:17
Башкирия избавляется от «Зауралья»
21 октября, 17:57
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12
Башкирия будет кормить Китай
14 октября, 10:12
Сельхозтехника горит в Башкирии
12 октября, 05:07
В Башкирии оценили урожай жуткого лета
8 октября, 16:36
На повестке у Толкачёва: рыбалка и электропастухи
7 октября, 16:14
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября, 14:08
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Комбайн сгорел посреди поля в Башкирии
6 октября, 05:41
Сентябрь
Мастодонт политики простился с Башкирией
26 сентября, 09:02
Битва за урожай: грозит ли Башкирии голод
23 сентября, 17:00
Капризы погоды угрожают Башкирии
23 сентября, 09:47
Огородники в Башкирии могут озолотиться на картошке
17 сентября, 17:58
В Башкирии хотят сеять в шесть раз больше сои
14 сентября, 08:29
Власти Башкирии закупили машин на ₽8 млрд
11 сентября, 14:46
Видео. Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
11 сентября, 11:37

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