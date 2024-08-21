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Салават не получит новых трамваев ко Дню города

Салават не получит новых трамваев ко Дню города

21 августа 2024, 15:12
Фото: 1MI
У города попросту нет денег на такую роскошь, сообщили в местной администрации.

Власти Салавата прокомментировали возможность пополнения трамвайного депо города новыми вагонами. Вопрос о пуске транспортных средств на железные дороги города подняла жительница города в комментариях на странице главы Башкирии.

— Нам бы в Салават новеньких трамваев прислали, а то стыдоба, ездят старые развалюхи. То и гляди — развалятся, — указала Нина В. в контексте публикации Радия Хабирова о новых троллейбусах, поступивших в Уфу к её юбилею.

Как следует из слов чиновников, средства на поставку новых вагонов местная администрация сможет найти едва ли — один вагон казне муниципалитета обойдётся в ₽60 млн, при этом немало денег и так тратятся на зарплаты сотрудникам и обслуживание депо. Надежду на обновление транспортная система может получить только при участии федеральных и региональных программ, резюмировали чиновники.

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Отметим, что под вопросом в этом году оказалось и проведение Дня города Салавата 24 августа. Ряд населённых пунктов на фоне боёв с армией Украины в Курской области решили отменить мероприятия. Уфа же отказалась от некоторых артистов. Однако Салават решил изменить концепцию праздника на сбор средств российским войскам и их моральную поддержку.

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