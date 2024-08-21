Салават не получит новых трамваев ко Дню города

Как следует из слов чиновников, средства на поставку новых вагонов местная администрация сможет найти едва ли — один вагон казне муниципалитета обойдётся в ₽60 млн, при этом немало денег и так тратятся на зарплаты сотрудникам и обслуживание депо. Надежду на обновление транспортная система может получить только при участии федеральных и региональных программ, резюмировали чиновники.