Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Власти Салавата прокомментировали возможность пополнения трамвайного депо города новыми вагонами. Вопрос о пуске транспортных средств на железные дороги города подняла жительница города в комментариях на странице главы Башкирии.
— Нам бы в Салават новеньких трамваев прислали, а то стыдоба, ездят старые развалюхи. То и гляди — развалятся, — указала Нина В. в контексте публикации Радия Хабирова о новых троллейбусах, поступивших в Уфу к её юбилею.
Как следует из слов чиновников, средства на поставку новых вагонов местная администрация сможет найти едва ли — один вагон казне муниципалитета обойдётся в ₽60 млн, при этом немало денег и так тратятся на зарплаты сотрудникам и обслуживание депо. Надежду на обновление транспортная система может получить только при участии федеральных и региональных программ, резюмировали чиновники.
Отметим, что под вопросом в этом году оказалось и проведение Дня города Салавата 24 августа. Ряд населённых пунктов на фоне боёв с армией Украины в Курской области решили отменить мероприятия. Уфа же отказалась от некоторых артистов. Однако Салават решил изменить концепцию праздника на сбор средств российским войскам и их моральную поддержку.