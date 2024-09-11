Глава района в Башкирии попросил за семью из Курской области

По словам руководителя районной администрации, Наталья Резникова вместе с супругом, ребёнком и родителями мужа покинула свое родное село, Заолешенка, расположенное в 7 километров от границ с Украиной, после обстрела украинскими войсками. Изначально они направлялись в Курск, но осознав, что конфликты продолжаются, они приняли решение переехать в Башкирию, где у них есть родственники.