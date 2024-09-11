Глава района в Башкирии попросил за семью из Курской области

Posted 11 сентября, 07:02
Published 11 сентября, 07:02
Modified 11 сентября, 07:18
Updated 11 сентября, 07:18
По словам руководителя районной администрации, Наталья Резникова вместе с супругом, ребёнком и родителями мужа покинула свое родное село, Заолешенка, расположенное в 7 километров от границ с Украиной, после обстрела украинскими войсками. Изначально они направлялись в Курск, но осознав, что конфликты продолжаются, они приняли решение переехать в Башкирию, где у них есть родственники.
— В настоящее время семья живет в Белорецке, в посёлке Октябрьский. Наталья трудится дистанционно в роли диспетчера, её муж, работающий инструктором по вождению, ищет новую работу. Их сын пошёл в 4 класс. Переезд оказался сложным, и семье очень необходима поддержка. Им уже оказали помощь с одеждой и обовью, однако они нуждаются в матрасах для двух односпальных, одного кресла-кровати и одной двуспальной кровати. Так же будут рады любому содействию с продуктами и деньгами, — отметил Андрей Иванюта.