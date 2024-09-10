Башкирские депутаты отдают зарплаты на СВО

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачев провел встречу с Алексеем Локотченко, депутатом и участником СВО, который приехал в Уфу на краткосрочный отпуск после ранений. Скоро Локотченко вернется на линию боевого соприкосновения. В недавнем заявлении депутат сообщил о своем переходе в штурмовые войска, хотя ранее служил на высокой должности в артиллерии «Пятнашки». Это решение было принято летом на фоне обострения ситуации в граничащих с Украиной регионах России. Боестолкновения там идут с августа 2024 года. Зачистка территории «старых» регионов России продолжается по сей день.
На встрече поднимались вопросы о помощи нашим военным. Председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что поддержка участников СВО является одной из важнейших задач, и депутаты систематически собирают нужные средства. Судя по заявлению спикера, отчисления идут регулярно ежемесячно. Участие в добровольных пожертвованиях принимает весь парламент Башкирии. Процент и дата старта отчислений не уточняются.
— Поддержка участников специальной военной операции сегодня занимает одно из главных мест в наших приоритетах, — заявил спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Депутаты уже собрали около 45 миллионов рублей, и работа продолжается. Средства собираются с каждой заработной платы, и каждый депутат активно участвует в этом процессе. Это наш гражданский долг.
Бывший оперативник уголовного розыска и бизнесмен Алексей Локотченко, имеющий позывной Радий, принимает участие в специальной военной операции с февраля 2024 года. Институт развития интернета выделил финансирование для создания документального фильма, посвященного Алексею Локотченко. Съемочный процесс осуществляется в родном городе героя, на территории его военной части и на линии боевого соприкосновения на Донбассе.
Напомним, ранее в башкирский сегмент соцсетей вбросили фейк о проведении в регионе мобилизации. По версии авторов фейка, Радий Хабиров приказал отправить на передовую 10 000 жителей Башкирии.