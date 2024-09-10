Башкирские депутаты отдают зарплаты на СВО

На встрече поднимались вопросы о помощи нашим военным. Председатель парламента Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что поддержка участников СВО является одной из важнейших задач, и депутаты систематически собирают нужные средства. Судя по заявлению спикера, отчисления идут регулярно ежемесячно. Участие в добровольных пожертвованиях принимает весь парламент Башкирии. Процент и дата старта отчислений не уточняются.



— Поддержка участников специальной военной операции сегодня занимает одно из главных мест в наших приоритетах, — заявил спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Депутаты уже собрали около 45 миллионов рублей, и работа продолжается. Средства собираются с каждой заработной платы, и каждый депутат активно участвует в этом процессе. Это наш гражданский долг.