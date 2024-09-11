В школьных туалетах Башкирии повесили камеры

Всё началось с решения администрации школы в селе Миловка установить камеры видеонаблюдения в туалетах, чтобы бороться с курением, буллингом и порчей имущества. Однако столь радикальная мера вызвала бурю недовольства среди родителей и учеников, которые теперь предпочитают терпеть неудобства, лишь бы не сталкиваться с глазом «бдительного друга».