В школьных туалетах Башкирии повесили камеры

Posted 11 сентября, 04:31
Published 11 сентября, 04:31
Modified 11 сентября, 06:43
Updated 11 сентября, 06:43
Всё началось с решения администрации школы в селе Миловка установить камеры видеонаблюдения в туалетах, чтобы бороться с курением, буллингом и порчей имущества. Однако столь радикальная мера вызвала бурю недовольства среди родителей и учеников, которые теперь предпочитают терпеть неудобства, лишь бы не сталкиваться с глазом «бдительного друга».
Регина Коновалова, мама двоих школьников, заявила, что её дети больше не ходят в туалет в школе.
— Их очень смущает камера. Они предпочитают терпеть до конца уроков и спешат домой, — говорит она.
Вопрос о том, насколько этично устанавливать видеонаблюдение в таких интимных местах как школьный санузел, остаётся открытым.
Администрация образовательного учреждения уверяет: камеры необходимы для обеспечения порядка и безопасности. Заместитель директора Людмила Симкина утверждает, что после капитального ремонта в 2023 году дисциплина среди учащихся заметно ухудшилась: «Дети хулиганят, обижают младших классов». На собрании родительского комитета многие поддержали инициативу установки камер как средство борьбы с правонарушениями.
Однако юристы указывают на юридические аспекты этого вопроса. Согласно распоряжению Минпросвещения России, установка видеокамер в туалетах запрещена. Тимур Якупов, юрист по вопросам образования, отмечает: «Это не только нарушение закона; это также поднимает вопросы о хранении и обработке персональных данных». Ситуация усложняется тем фактом, что родительский комитет не имеет полномочий принимать решения такого рода.
Прокуратура уже заинтересовалась этой ситуацией. Регина Батталова, старший помощник прокурора РБ по взаимодействию со СМИ и общественностью сообщила: «Прокуратурой проводится проверка информации об установлении камер видеонаблюдения в санузлах одной из школ Уфимского района».