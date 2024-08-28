Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник

Впрочем, работодатели с пониманием относятся с школьным хлопотам с детьми своих сотрудников. Почти половина начальников, точнее — 46%, готовы дать выходной на весь день своим сотрудникам. Не выходить весь день на работу планирует треть жителей Уфы. Еще примерно 20% хотят отпроситься на первую половину дня. Причем, начальники в 25% случаев дают отгулы просто так — без официального оформления причины отсутствия. То есть провожающий в школу ребенка сотрудник даже сохранит за собой дневной заработок. А вот как к этому относятся те, на кого временно лягут обязанности мамочки или папочки, организаторы опроса не выяснили. Впрочем, не думаем, что они ликуют от повышенной нагрузки из-за существования чужих детей.