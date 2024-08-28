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Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник

Треть Уфы не выйдет на работу в понедельник

28 августа 2024, 08:12
Фото: 1MI
Трудоустроенные жители столицы Башкирии сами заявили об этом организаторам опроса — компании «СуперДжоб».

Множество пустующих рабочих мест можно будет заметить в офисах Уфы в понедельник, 2 сентября. Свободно будет минимум одно из трех рабочих мест. Причина — 35% уфимцев не собираются выходить на работу в понедельник. Но на это у них есть уважительная причина, скажем так, семейные обстоятельства.

Дело в том, что в 2024 году 1 сентября выпало на воскресенье. Поэтому День знаний с традиционными школьными линейками решили провести в Уфе и других городах Башкирии, да и всей России, в понедельник, 2 сентября.

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Впрочем, работодатели с пониманием относятся с школьным хлопотам с детьми своих сотрудников. Почти половина начальников, точнее — 46%, готовы дать выходной на весь день своим сотрудникам. Не выходить весь день на работу планирует треть жителей Уфы. Еще примерно 20% хотят отпроситься на первую половину дня. Причем, начальники в 25% случаев дают отгулы просто так — без официального оформления причины отсутствия. То есть провожающий в школу ребенка сотрудник даже сохранит за собой дневной заработок. А вот как к этому относятся те, на кого временно лягут обязанности мамочки или папочки, организаторы опроса не выяснили. Впрочем, не думаем, что они ликуют от повышенной нагрузки из-за существования чужих детей.

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