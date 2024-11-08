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Ноябрь
Всей Башкирии придется пройти это испытание
8 ноября, 14:51
За улыбку в Уфе платят ₽150 000
4 ноября, 06:45
Октябрь
Уфимцам не нужны новогодние корпоративы
30 октября, 17:24
В Башкирии утвердили новые выходные
30 октября, 17:10
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Кто получает ₽180 тысяч в Уфе
27 октября, 14:58
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Как получать ₽180 тысяч в Уфе
20 октября, 14:54
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29
Уфимцам надоело обеспечивать жён
18 октября, 09:45
Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» стройки в Уфе
18 октября, 08:29
Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии
17 октября, 11:12
Депутат из Башкирии получил по заслугам
16 октября, 16:03
Когда брать отпуск в 2025 году: экономим дни и получаем хорошие выплаты
14 октября, 15:50
Кому в Уфе платят по ₽200000
14 октября, 04:55
Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту
14 октября, 04:22
Башкирия рухнула на рынке труда
11 октября, 14:55

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