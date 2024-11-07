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Одежда

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Ноябрь
Почему бельё остаётся грязным и с разводами? Вы кладете порошок не в тот отсек!
7 ноября, 10:00
Не верьте, что пуховик испорчен: простой способ вернуть ему объем и форму!
6 ноября, 10:10
Октябрь
Не покупайте стиральный порошок, пока не прочитаете этот рейтинг: топ-5 средств
30 октября, 08:36
Лайфхак для стиральной машины: как носок и цитрус спасут технику от накипи
29 октября, 12:00
Черная пятница в Башкирии: как не попасться на крючок фальшивых скидок
25 октября, 07:33
Конец октября в Башкирии не сулит добра
22 октября, 04:58
Постирайте свои вещи с энзимами — они спасут ваше белье и планету
16 октября, 11:33
Чудо-способ: как забыть о жирных пятнах на одежде навсегда!
16 октября, 07:00
Три нашумевших чудо-средства для уборки, которые действительно работают!
15 октября, 14:47
Вы тоже забываете чистить дефлекторы стиральной машины? Это может испортить стирку!
15 октября, 10:49
Волшебное преображение: как вернуть белизну старым носкам и сэкономить время
15 октября, 09:34
Уксус творит чудеса с вашим бельем: это скрывали от вас производители кондиционеров
14 октября, 09:01
Как избавить цветную одежду от пятен пота: секреты домохозяек
11 октября, 12:38
Как постирать большой плед или одеяло без стиральной машины
11 октября, 10:00
Как быстро почистить стиральную машинку в домашних условиях?
10 октября, 13:44
Как постирать пуховик в стиральной машине и сохранить его качество
10 октября, 06:00
Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии
9 октября, 05:44
Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машинке! Вот как это делают профессионалы
7 октября, 12:39
Как правильно хранить одежду: что вешаем, а что складываем
1 октября, 11:36
Сентябрь
3 надежных способа отпарить одежду без утюга и отпаривателя
30 сентября, 13:17

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