Уфимским школам угрожают карантины

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
С началом осени жители региона столкнулись с неприятным сюрпризом: за последнюю неделю в Республике зарегистрировано 17 тысяч случаев заболеваний, что на 16% больше по сравнению с предыдущими периодами.
Особенно тревожной выглядит ситуация с детьми — они составляют почти треть всех заболевших, а именно 34,8%.
Согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, среди респираторных вирусов вновь доминируют ковид и риновирусы.
— Важно помнить, что профилактика остается ключевым инструментом в борьбе с инфекциями, — сообщают в ведомстве.
Меры предосторожности просты: регулярное мытье рук, использование масок в общественных местах и вакцинация против гриппа.
— Если уровень заболеваемости продолжит расти такими темпами, школы могут оказаться под угрозой закрытия или введения дистанционного обучения, — считают эксперты.