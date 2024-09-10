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Уфимским школам угрожают карантины

Уфимским школам угрожают карантины

10 сентября 2024, 06:15
Фото: 1MI
Сезонная заболеваемость показывает резкий рост, треть больных ОРВИ — дети, сообщает во вторник, 10 сентября, Роспотребнадзор Республики Башкортостан.

С началом осени жители региона столкнулись с неприятным сюрпризом: за последнюю неделю в Республике зарегистрировано 17 тысяч случаев заболеваний, что на 16% больше по сравнению с предыдущими периодами.

Особенно тревожной выглядит ситуация с детьми — они составляют почти треть всех заболевших, а именно 34,8%.

Согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, среди респираторных вирусов вновь доминируют ковид и риновирусы.

— Важно помнить, что профилактика остается ключевым инструментом в борьбе с инфекциями, — сообщают в ведомстве.

Меры предосторожности просты: регулярное мытье рук, использование масок в общественных местах и вакцинация против гриппа.

— Если уровень заболеваемости продолжит расти такими темпами, школы могут оказаться под угрозой закрытия или введения дистанционного обучения, — считают эксперты.
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