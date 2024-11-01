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Обстрел

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Ноябрь
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
Октябрь
«Как будто стреляли»: кто портит иномарки в Уфе
29 октября, 05:34
Сентябрь
Стрельба в Уфе — что это было
25 сентября, 08:57
Глава района в Башкирии попросил за семью из Курской области
11 сентября, 07:02
Август
В Башкирии отменили День города из-за Украины
13 августа, 07:13
Видео. Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске
В Курской области продолжаются обстрелы со стороны ВСУ, сообщает уфимец — военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
9 августа, 10:55
Май
В Башкирии сообщили об опасных веществах в воздухе после атаки беспилотника
Роспотребнадзор Башкирии сообщил данные о результатах исследования воздуха в районе удара беспилотника, пишет ИА «Башинформ».
9 мая, 12:53

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