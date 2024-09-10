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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип

Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип

10 сентября 2024, 10:52
Фото: Скриншот клипа Государственного ансамбля кураистов
Государственный ансамбль кураистов показал красоты башкирской природы, сообщает во вторник, 10 сентября, глава региона Радий Хабиров.

В видео звучат мелодии, которые давно стали символами башкирского народного творчества: «Ҡағы ташы», «Атлы ғәскәр маршы», «Йәнтүрә маршы» и древнейший гимн башкир — «Урал». Съемки проходили на фоне живописной природы Башкортостана, где подчеркивается красота местных пейзажей. Выбор места для сьемок пал на Геопарк «Торатау».

Интересно, что символ курая появляется в клипе очень часто. Этот инструмент не просто дополняет музыкальное сопровождение, но и становится своеобразным героем видео, напоминая о глубокой связи между природой и культурой башкирского народа.

Однако в финале клипа происходит неожиданное превращение. Кураисты покидают идиллические ландшафты и перемещаются в современность — на внедорожниках они приезжают к Советской площади уже в современных костюмах, завершая композицию.

В октябре на День Республики у ансамбля запланирован первый сольный концерт.

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