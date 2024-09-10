Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В видео звучат мелодии, которые давно стали символами башкирского народного творчества: «Ҡағы ташы», «Атлы ғәскәр маршы», «Йәнтүрә маршы» и древнейший гимн башкир — «Урал». Съемки проходили на фоне живописной природы Башкортостана, где подчеркивается красота местных пейзажей. Выбор места для сьемок пал на Геопарк «Торатау».
Интересно, что символ курая появляется в клипе очень часто. Этот инструмент не просто дополняет музыкальное сопровождение, но и становится своеобразным героем видео, напоминая о глубокой связи между природой и культурой башкирского народа.
Однако в финале клипа происходит неожиданное превращение. Кураисты покидают идиллические ландшафты и перемещаются в современность — на внедорожниках они приезжают к Советской площади уже в современных костюмах, завершая композицию.
В октябре на День Республики у ансамбля запланирован первый сольный концерт.