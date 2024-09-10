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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Что будет с КВН после смерти Маслякова

Что будет с КВН после смерти Маслякова

10 сентября 2024, 09:26
Фото: Международный союз КВН / vk.com/kvnofficial
Многолетний ведущий КВН Александр Масляков скончался из-за рака в воскресенье, 8 сентября.

Состояние здоровья Александра Васильевича ухудшилось в последние годы. Он дважды переболел коронавирусом, а затем, по информации Telegram-канала Mash, у известного шоумена была выявлена злокачественная опухоль в легком, которую нельзя прооперировать.

В связи с этим Масляков с 2022 года провёл всего несколько игр, и компания АМиК начала искать нового ведущего. Игры проводили такие личности, как Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов и Игорь Верник.

Однако постоянным ведущим, похоже, станет знаменитый КВНщик — подробнее в материале «Новой Хакасии».

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