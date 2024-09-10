Что будет с КВН после смерти Маслякова

В связи с этим Масляков с 2022 года провёл всего несколько игр, и компания АМиК начала искать нового ведущего. Игры проводили такие личности, как Дмитрий Нагиев, Вадим Галыгин, Валдис Пельш, Михаил Галустян, Александр Олешко, Тимур Батрутдинов и Игорь Верник.