Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Участниками уголовного дела оказались три фигуранта, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор «Башспирта» заключил несколько договоров аренды нежилых помещений в Уфе на условиях, явно невыгодных для компании.
Арендная плата, по информации прокуратуры, превышала рыночные расценки и могла увеличиваться по усмотрению арендодателя. Таким образом, компания каждый месяц теряла деньги из-за завышенных цен на аренду.
С сентября 2021 года по июнь 2022 года обвиняемые предприняли еще один шаг — они обманом получили право на имущество ООО ТД «Башспирт», передав его подконтрольным организациям депутата. Подобные махинации привели к колоссальному ущербу более чем на 101 миллион рублей.
Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Уфы.
UPD 14:40: Следственный комитет Башкирии сообщает, что в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.