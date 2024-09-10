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Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе

Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе

10 сентября 2024, 09:27
Фото: 1MI
Скандал вокруг АО «Башспирт» перемещается в залы слушаний, сообщает во вторник, 10 сентября, прокуратура Башкирии.

Участниками уголовного дела оказались три фигуранта, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор «Башспирта» заключил несколько договоров аренды нежилых помещений в Уфе на условиях, явно невыгодных для компании.

Арендная плата, по информации прокуратуры, превышала рыночные расценки и могла увеличиваться по усмотрению арендодателя. Таким образом, компания каждый месяц теряла деньги из-за завышенных цен на аренду.

С сентября 2021 года по июнь 2022 года обвиняемые предприняли еще один шаг — они обманом получили право на имущество ООО ТД «Башспирт», передав его подконтрольным организациям депутата. Подобные махинации привели к колоссальному ущербу более чем на 101 миллион рублей.

Теперь уголовное дело будет рассмотрено в Кировском районном суде Уфы.

UPD 14:40: Следственный комитет Башкирии сообщает, что в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

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