Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе

Участниками уголовного дела оказались три фигуранта, которых обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, с июня 2019 года по май 2022 года генеральный директор «Башспирта» заключил несколько договоров аренды нежилых помещений в Уфе на условиях, явно невыгодных для компании.