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День республики

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Во сколько обошелся бюджету День Республики Башкортостан
14 октября, 15:00
Уфимскому фонтану написали стихи
11 октября, 05:14
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Салют в Уфе на День Республики не запустят
10 октября, 14:45
Уфимцы будут меньше работать
10 октября, 04:31
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Поликлиники Башкирии поменяют график
8 октября, 13:54
В Башкирии изменятся рейсы электричек
7 октября, 14:36
Башкирию ждут длинные выходные в октябре
5 октября, 03:59
Новый выходной могут ввести в Башкирии
27 сентября, 14:12
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21
Башкирию ждут длинные выходные
13 сентября, 18:53
Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип
10 сентября, 10:52
Новый праздник ввели в Башкирии
2 сентября, 17:40
2023
118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Подробности сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
11 декабря 2023, 13:19
На следующей неделе жители Башкирии будут отдыхать на один день больше обычного
Это связанно с предстоящем праздником «День Республики».
5 октября 2023, 14:54
Будет ли салют в День республики 11 октября 2023 года в Уфе?
Тенденция продолжается из года в год
5 октября 2023, 03:25
Жителям Башкирии напомнили о дополнительном выходном
В следующем месяце жители республики отдохнут на один день больше
18 сентября 2023, 06:17
2020
В Уфе на День республики перекроют центральные улицы
8 октября 2020, 06:35

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