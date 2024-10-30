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Октябрь
Уфимцы могут загадывать желания
30 октября, 04:58
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
Сегодня в Уфе: разнос чиновникам, нищета и новый налог
21 октября, 19:32
Сегодня в Уфе: понты, разведёнки, отъезд Путина
20 октября, 19:00
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
Музей «как в Москве» откроют в Уфе
12 октября, 14:18
Сентябрь
Буйный лось перепугал Уфу
10 сентября, 11:53
Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип
10 сентября, 10:52
Август
Погода на День города в Уфе устроит «качели»
29 августа, 14:28
«Ночь кино» в Уфе объединит три площадки
18 августа, 05:34
Видео. В Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами
13 августа, 16:31
Июль
В Салавате паводок затопил Набережную
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.
30 июля, 18:30

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