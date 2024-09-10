В Уфе задержали десятки рейсов

На фоне этих событий особое внимание привлекает ситуация в международном аэропорту «Уфа». Здесь наблюдается значительная задержка вылетов и прилетов — особенно по направлениям в Москву. Так же были задержаны вылеты и прилеты по направлениям в Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Иркутск, Новосибирск и в Омск. Некоторым пассажирам пришлось ждать свой рейс около 9 часов.