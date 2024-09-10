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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Атака дронов сказалась на Уфе

В Уфе задержали десятки рейсов

10 сентября 2024, 10:08
Фото: 1MI

Атака дронов сказалась на Уфе

Утро вторника, 10 сентября 2024 года, началось для многих путешественников не совсем так, как они планировали, сообщает Минтранс Башкирии.

Согласно информации от Минтранса Башкирии, Южный автовокзал Республики Башкортостан оказался под влиянием неблагоприятной погоды: десять междугородних рейсов были приостановлены из-за плохих дорожных условий.

На фоне этих событий особое внимание привлекает ситуация в международном аэропорту «Уфа». Здесь наблюдается значительная задержка вылетов и прилетов — особенно по направлениям в Москву. Так же были задержаны вылеты и прилеты по направлениям в Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Иркутск, Новосибирск и в Омск. Некоторым пассажирам пришлось ждать свой рейс около 9 часов.

Фото: Онлайн-табло аэропорт «Уфа»
— Причиной этого стал недавний инцидент: атака беспилотников на столицу ночью 10 сентября привела к сбоям в расписании воздушного транспорта, — комментируют специалисты.

Важно отметить, что несмотря на все сложности, АО Международный аэропорт «Уфа» уверяет: происшествий по безопасности не зафиксировано.

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