В Уфе задержали десятки рейсов

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Согласно информации от Минтранса Башкирии, Южный автовокзал Республики Башкортостан оказался под влиянием неблагоприятной погоды: десять междугородних рейсов были приостановлены из-за плохих дорожных условий.
На фоне этих событий особое внимание привлекает ситуация в международном аэропорту «Уфа». Здесь наблюдается значительная задержка вылетов и прилетов — особенно по направлениям в Москву. Так же были задержаны вылеты и прилеты по направлениям в Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Иркутск, Новосибирск и в Омск. Некоторым пассажирам пришлось ждать свой рейс около 9 часов.
— Причиной этого стал недавний инцидент: атака беспилотников на столицу ночью 10 сентября привела к сбоям в расписании воздушного транспорта, — комментируют специалисты.
Важно отметить, что несмотря на все сложности, АО Международный аэропорт «Уфа» уверяет: происшествий по безопасности не зафиксировано.