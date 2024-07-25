Звезда «Универа» снял клип в Башкирии

Станислав Ярушин совершил трёхдневный визит в Башкирию — артист посетил Белорецкий район, чтобы снять на фоне местных красот клип на свою новую песню. Отчет о визите он выложил в соцсети. О башкирской природе актёр отозвался как о «невероятно красивой» и поблагодарил горожан, помогавшим ему в творческом процессе, а также пообещал вернуться в регион снова.