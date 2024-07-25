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Звезда «Универа» снял клип в Башкирии

Звезда «Универа» снял клип в Башкирии

25 июля 2024, 05:55
Фото: Vk/Станислав Ярушин
«Эх, жалко, что Кузю не привез: это потеря потерь» — считают поклонники актера, певца, шоумена и хоккейного комментатора.

Станислав Ярушин совершил трёхдневный визит в Башкирию — артист посетил Белорецкий район, чтобы снять на фоне местных красот клип на свою новую песню. Отчет о визите он выложил в соцсети. О башкирской природе актёр отозвался как о «невероятно красивой» и поблагодарил горожан, помогавшим ему в творческом процессе, а также пообещал вернуться в регион снова.

— Невероятной красоты природа. Добрые отзывчивые люди, которые искренне снимались в нашем клипе и кайфовали от процесса, — написал Ярушин. — Теперь я точно знаю, куда еще буду возвращаться, помимо своего родного Челябинска!

В комментариях жители Башкирии высказывают восторг от того, что артист решил посетить их родной край.

— Отлично. Приезжайте к нам еще. Белорецкий район огромный и я уверен что вы посмотрели 5% наши красоты.
— Очень приятно, что такой человек посетил нашу родную Республику.
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Ярушин наиболее широко известен по роли Антона в сериале «Универ». После завершения телешоу стал пробовать себя в музыке, снимался в других проектах. Принял участие в съёмках «Универ. 13 лет спустя».

Помимо и без того широкого набора занятий, Ярушин известен и как хоккейный комментатор. Игру КХЛ впервые сопровождал в марте 2021 года — актёра позвали комментировать матч уфимского клуба «Салават Юлаев» с челябинским «Трактором». Между тем известно, что симпатии Ярушина были на стороне второго клуба, что вызывало у некоторых болельщиков из Башкирии недовольство.

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