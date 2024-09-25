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2024
Видео. Стильные башкирские кураисты оказались круче Саши Белого
25 сентября, 05:19
Суровые башкирские кураисты выпустили первый клип
10 сентября, 10:52
Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии
29 августа, 08:37
2021
Романс с продолжением: напиток от «Башспирта» появился в клипе на французском языке
4 ноября 2021, 11:00
«Насилие, секс и суицид». Жители Башкирии возмутились клипом на концерте Элвина Грея
22 марта 2021, 09:30
2020
В Башкирии сняли клип на песню о куриных ножках
26 ноября 2020, 14:06
На песню Земфиры вышел клип для благотворительного фонда Чулпан Хаматовой
26 ноября 2020, 09:09
Новый клип уфимского рэпера Моргенштерна побил рекорды просмотров
5 июня 2020, 07:11
2019
«Я нарастил супердруга»: мальчик из Башкирии покорил пародиями на Face и Моргенштерна
25 сентября 2019, 06:34
2018
В Башкирии поклонники Элвина Грея заподозрили певицу Лободу в плагиате
25 марта 2018, 07:00
2017
Болельщиков ФК «Уфа» приглашают сняться в клипе Ильнура Юламанова
22 сентября 2017, 12:20

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