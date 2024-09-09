Непотребства в центре Уфы попали на видео

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Как стало известно, молодой человек решил, что Арт — квадрат идеальное место для «творческого самовыражения». Парень выплыл из бара явно перебрав с алкоголем. Он начал материть прохожих и в своем состоянии близком к эйфории, он решил взяться за дело гораздо более интимного характера. Ублажая себя парень видимо хотел показать всем, что он думает об окружающих людях.
Некоторые горожане пытались осудить парня за его поведение. «Это просто безобразие! Как можно так себя вести на улице?», — делилась одна из свидетельниц инцидента. Другие же не удерживались от смеха: «Ну, а что? Это же Уфа! Здесь порой все бывает».