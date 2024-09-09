Непотребства в центре Уфы попали на видео

Некоторые горожане пытались осудить парня за его поведение. «Это просто безобразие! Как можно так себя вести на улице?», — делилась одна из свидетельниц инцидента. Другие же не удерживались от смеха: «Ну, а что? Это же Уфа! Здесь порой все бывает».