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Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии

Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии

8 сентября 2024, 19:27
Фото: МЧС Республики Башкортостан
Родственникам пришлось доставать из воды тело утопленницы вечером в воскресенье, 8 сентября, сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Вечером 8 сентября, 49-летняя жительница Башкирии утонула во время купания в деревне Соколовка, расположенной в Давлекановском районе.

Инцидент случился в местном водоеме около 21:00. Родственники женщины смогли вытащить ее из воды.

— Следует отметить, что данное место не было оборудовано для купания, — акцентируют внимание в МЧС Республики Башкортостан. — Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия.

Фото: МЧС Республики Башкортостан
В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком
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Напомним, ранее 8 сентября в Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. Прицеп с лодкой утянул в реку «буханку» со взрослыми и детьми. Почти все пассажиры выбрались сами. Исключение — мальчик, поиски которого в реке продолжат утром в понедельник, 9 сентября.

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