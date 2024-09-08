Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии

Напомним, ранее 8 сентября в Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. Прицеп с лодкой утянул в реку «буханку» со взрослыми и детьми. Почти все пассажиры выбрались сами. Исключение — мальчик, поиски которого в реке продолжат утром в понедельник, 9 сентября.