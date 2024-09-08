Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Вечером 8 сентября, 49-летняя жительница Башкирии утонула во время купания в деревне Соколовка, расположенной в Давлекановском районе.
Инцидент случился в местном водоеме около 21:00. Родственники женщины смогли вытащить ее из воды.
— Следует отметить, что данное место не было оборудовано для купания, — акцентируют внимание в МЧС Республики Башкортостан. — Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России занимаются выяснением всех обстоятельств трагического происшествия.
Напомним, ранее 8 сентября в Башкирии произошел еще один несчастный случай на воде. Прицеп с лодкой утянул в реку «буханку» со взрослыми и детьми. Почти все пассажиры выбрались сами. Исключение — мальчик, поиски которого в реке продолжат утром в понедельник, 9 сентября.