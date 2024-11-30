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2024
Эмоциональные уфимки рискуют родить больных детей
30 ноября, 11:26
Видео. Непотребства в центре Уфы попали на видео
9 сентября, 05:07
Видео. В Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами
13 августа, 16:31
Пляжные страсти: в Уфе обсуждают необычное поведение пары на озере
19 июня, 12:56
Почему россиян не любят за границей — эти 5 привычек раздражают иностранцев
27 марта, 11:49
2023
«Требовал»: уфимец напугал пассажиров самолета прямо во время полета
25 сентября 2023, 11:23

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