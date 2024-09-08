«Синий» уфимец играл в «Синего кита»

Герой ролика, вооружившись, судя по всему, кирпичом, бросает предмет в заднее стекло автомобиля. Первый «краш-тест» кроссовер выдержал — «орудие преступления» отскочило от окна, задев припаркованный рядом автомобиль. На второй бросок прочности у стекла уже не хватило. После недолгого монолога мужчина отходит от автомобиля и возвращается с новыми силами, выбивая окно со стороны пассажирского сидения голыми руками.