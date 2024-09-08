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«Синий» уфимец играл в «Синего кита»

«Синий» уфимец играл в «Синего кита»

8 сентября 2024, 09:27
В Уфе неадекват устроил погром на парковке, кадры с дворовой камеры распространяют в соцсетях.

На записи видно, как мужчина в одних трусах и футболке громит красный внедорожник. Со слов очевидцев, произошло всё на улице Академика Ураксина.

Герой ролика, вооружившись, судя по всему, кирпичом, бросает предмет в заднее стекло автомобиля. Первый «краш-тест» кроссовер выдержал — «орудие преступления» отскочило от окна, задев припаркованный рядом автомобиль. На второй бросок прочности у стекла уже не хватило. После недолгого монолога мужчина отходит от автомобиля и возвращается с новыми силами, выбивая окно со стороны пассажирского сидения голыми руками.

Свидетелем сцены при этом стал случайный прохожий. Вмешиваться в происходящее горожанин, впрочем, не стал.

Судя по поведению дебошира, не исключено, что в момент происшествия он находился под воздействием алкоголя или запрещённых веществ.

Всё происходящее мужчина для кого-то записывает на телефон. Это обстоятельство наталкивает на ассоциации со скандальной суицидальной игрой, кураторы которой якобы подстрекали несовершеннолетних выполнять опасные задания и снимать всё на телефон. Впрочем, возможно мужчина пытался освободить из автомобиля нового персонажа для Pokemon GO — игры в дополненной реальности, где игрокам предлагалось искать виртуальных зверьков по городу.

Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии
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Ранее в Башкирии буйные клиенты магазина устроили драку посреди прилавков, разгромив торговые ряды.

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