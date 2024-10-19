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Утопление

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Октябрь
Осенний заплыв кончился смертью башкортостанца
19 октября, 13:20
Купание коня кончилось трагедией в Башкирии
3 октября, 13:32
Сентябрь
Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии
8 сентября, 19:27
В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб
8 сентября, 15:04
Август
Труп нашли возле бани в Башкирии
20 августа, 10:55
Пикник закончился трагедией в Башкирии
Мужчина с женщиной распивали спиртное в романтичной обстановке на берегу реки: теперь участника застолья ищут спасатели, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.
9 августа, 07:38
Участник пьяного сплава найден в Башкирии
Водолаза достали труп любителя экстремального отдыха из реки Белой после почти недели поисков, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
5 августа, 11:42
Июль
Трое мужчин утонули в Башкирии
21 июля, 07:20
Египтянина спасли на отдыхе в Уфе
А вот двое соотечественников не пережили летних удовольствий, сообщают экстренные службы Уфы и Башкирии.
18 июля, 07:01
В Башкирии нашли 50 трупов
11 июля, 12:04
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Семейная пара после пикника со спиртным решила искупаться в необорудованном для этого месте, сообщает пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
10 июля, 19:15
Семилетнего мальчика течением занесло под шлюзы в Башкирии
9 июля, 12:26
Мужчина утонул в болоте в Уфе
9 июля, 07:10
Тело мужчины нашли на берегу водоема в Башкирии
6 июля, 07:32
Купание в пруду обернулось трагедией для семьи из Башкирии
Мужчина решил искупаться во время семейной поездки к водоему, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
3 июля, 14:30
Июнь
Мужчина утонул на глазах друзей в Башкирии
24 июня, 18:44
Водолазы нашли труп в Уфе
Сотрудники спасательной службы завершили экстренные поиски купавшегося в неположенном месте в «Инорсе» подростка, сообщает городское управление гражданской защиты.
20 июня, 16:27
Срочно. По факту гибели двухлетнего ребенка в Башкирии проводится проверка
18 июня, 12:45
Ребёнок утонул в бассейне в Башкирии
Малыша приехавшей на летние каникулы семьи пытались спасти врачи, сообщают местные Telegram-каналы.
18 июня, 11:41
Ребенка с пляжа отправили в реанимацию в Башкирии
17 июня, 06:07

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