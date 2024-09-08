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Утонул

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Сентябрь
В Башкирии мужчина ушёл купаться в холод и погиб
8 сентября, 15:04
Август
Башкирского Робинзона Крузо нашли спасатели
26 августа, 18:03
Труп нашли возле бани в Башкирии
20 августа, 10:55
Июль
Тело пожилого мужчины всплыло на глазах у пляжа в Башкирии
20 июля, 12:20
Уфимка утонула в собственном колодце
15 июля, 15:58
В Башкирии мужчина пропал без вести после крушения лодки
В Илишевском районе Башкирии проводится операция по поиску пропавшего мужчины, предположительно утонувшего в реке Белая, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
13 июля, 06:14
Юноша утонул на глазах у пляжа в Башкирии
Несчастный случай произошёл с 23-летним пловцом в Учалинском районе Республики Башкортостан, сообщает МЧС региона.
12 июля, 06:10
В Башкирии нашли 50 трупов
11 июля, 12:04
Июнь
Пьяный пловец увидел спасателей и начал тонуть в Уфе
Едва не окончилась трагедией затея нетрезвого уфимца искупаться в холодный день, сообщает Управление гражданской защиты города.
24 июня, 04:50
В Уфе подросток утонул под знаком «Купаться запрещено» после неудачного трюка
В столице Башкирии завершились поиски 14-летнего юноши, которого унесло течением реки, сообщили в Управлении гражданской защиты города.
21 июня, 07:47
В Уфе две девочки тонули на глазах у целого пляжа
Инцидент случился вечером в среду, 19 июня, на пляже «Солнечный», сообщает Управление гражданской защиты столицы Башкирии.
20 июня, 07:02
Подробности смерти ребенка в бассейне рассказали власти Башкирии
Власти Благовещенского района Башкортостана, где маленький ребёнок захлебнулся при купании, отреагировали на трагический инцидент.
19 июня, 09:44
Три трупа нашли в водоемах Башкирии
7 июня, 06:33
Юноша утонул возле запрещающего аншлага в Башкирии
Студент первого курса решил окунуться в реку в необорудованной для купания зоне.
1 июня, 10:54

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