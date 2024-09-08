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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Грибники сгинули в Башкирии

Грибники сгинули в Башкирии

8 сентября 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
Любители «тихой охоты» так увлеклись уловом, что забыли, откуда пришли — сообщает региональный Госкомитет по ЧС.

Так, в Иглинском районе — вблизи села Батика — собирать грибы в лес отправились две девушки. Разделившись, чтобы набрать побольше улова, встретиться снова на обозначенном месте девушкам уже не удалось. Одна из женщин благополучно выбралась из леса, однако для второй пришлось вызывать службу «112». Впрочем, девушка вскоре всё же смогла добраться до знакомой местности — помощь спасателей в итоге не понадобилась.

Аналогичный случай с двумя мужчинами произошёл в Благовещенском районе, в деревне Трошкино. Один из любителей тихой охоты заблудился в лесной местности, однако был найден сотрудниками оперативных служб.

В Башкирии пропали полсотни грибников
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Ранее Mkset сообщал о том, что за лето 2024 года в лесах Башкирии пропали 55 грибников.

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