Грибники сгинули в Башкирии

Так, в Иглинском районе — вблизи села Батика — собирать грибы в лес отправились две девушки. Разделившись, чтобы набрать побольше улова, встретиться снова на обозначенном месте девушкам уже не удалось. Одна из женщин благополучно выбралась из леса, однако для второй пришлось вызывать службу «112». Впрочем, девушка вскоре всё же смогла добраться до знакомой местности — помощь спасателей в итоге не понадобилась.