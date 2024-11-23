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Пропавший

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2024
В Башкирии при загадочных обстоятельствах погибла женщина
23 ноября, 13:38
Грибники сгинули в Башкирии
8 сентября, 06:05
Пропавший пять дней назад мужчина найден в Башкирии
30 августа, 19:32
Девушка из Башкирии загадочно исчезла на острове мечты
22 августа, 04:56
Труп в камуфляже нашли в Башкирии
7 июня, 04:28
Пропавшие в Башкирии девочки найдены живыми
3 июня, 13:30
Две школьницы пропали в Башкирии
3 июня, 06:57
Тело пропавшего подростка опознали
27 мая, 10:25
Подробности поиска пропавших подростков рассказал Глава госкомитета Башкирии по ЧС
Сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе Кирилл Первов рассказал о работе по поиску подростков.
26 апреля, 15:17
Пропавших в Уфе подростков искали среди мусора
Управление гражданской защиты Уфы сообщило о том, как прошел 27 день поисков пропавших у реки Белая мальчиков.
25 апреля, 15:14
Родителям пропавших в Уфе мальчиков оказывают психологическую помощь
12 апреля, 12:17
Срочно. Пропажа подростков в Уфе стала поводом для уголовного дела
Следователи также просят сообщить по телефонам горячей линии информацию, которая могла бы помочь в поисках ребят.
31 марта, 12:11
Эксперт: Потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть из-за сильного течения
Ребят могло унести в протоку между правым берегом Белой и островом.
31 марта, 11:58
Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков
В поисках задействованы более, чем 170 человек.
31 марта, 07:29
Срочно. В Уфе пропали два подростка
Спасатели готовятся к водолазным работам.
31 марта, 06:56
Уснувшего в автобусе мальчика объявили в розыск в Уфе
26 февраля, 14:26
2023
Потерявшуюся в горах Башкирии туристку из Екатеринбурга нашли волонтеры
На поиски женщины ранее вылетал вертолет Госкомитета Башкирии по ЧС, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
16 сентября 2023, 19:17
В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах
К поискам мужчины, не вернувшегося после марафона Русского географического сообщества, был привлечен вертолет.
5 сентября 2023, 12:34
2020
63-летний житель Башкирии, пропавший в конце августа, найден мёртвым
Житель Нуримановского района Башкирии Валерий Мосунов, пропавший 31 августа, найден мертвым, сообщает РОО «Поиск детей».
6 сентября 2020, 08:09
В Башкирии объявлены поиски 35-летней жительницы Уфу
28 августа 2020, 07:52

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