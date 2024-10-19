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Грибы

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Октябрь 2024
Дюжина грибников сгинула в Башкирии
19 октября 2024, 14:28
Даже новичок может собрать ведра грибов осенью в Башкирии
14 октября 2024, 08:15
Сентябрь 2024
Грибы запретили продавать в Башкирии
20 сентября 2024, 06:50
Грибники сгинули в Башкирии
8 сентября 2024, 06:05
Сегодня съел грибы — завтра умер
6 сентября 2024, 16:59
Август 2024
В Башкирии пропали полсотни грибников
31 августа 2024, 10:56
Клещи атакуют грибников в Башкирии
С наступлением теплой погоды без дождей многие стремятся провести время на природе, однако не стоит забывать о потенциальной угрозе — клещах, сообщает Роспотребнадзор.
30 августа 2024, 15:57
Четверо человек сгинули на «тихой охоте» в Башкирии
19 августа 2024, 08:20
Редкие грибы заметили в Башкирии
В лесах Башкирии был найден уникальный гриб, сообщает инспектор по охране природного заказника «Бирский» Фарит Самигуллин.
13 августа 2024, 04:47
«Тихая охота» в Башкирии закончилась поисками пропавших грибников
12 августа 2024, 04:37
В Башкирии прекратили искать потерявшихся грибников
11 августа 2024, 08:08
Сатанинские грибы угрожают Башкирии
Месячная статистика отравлений на тихой охоте показала рост в 700%, сообщает Роспотребнадзор РБ.
9 августа 2024, 11:33
Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии
Спасатели уже не надеялись найти пожилую женщину живой, сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта.
8 августа 2024, 17:21
Гриб-монстр вырос в Башкирии
8 августа 2024, 10:50
Грибной рай нашли в Башкирии
Жители региона бьют все мыслимые и немыслимые рекорды по улову на тихой охоте и хвалятся успехами в соцсетях.
5 августа 2024, 11:20
Июль 2024
Грибы-мутанты выросли в Башкирии
Гигантский улов по 20 кг собирают любители «тихой охоты» после обильных ливней в Башкортостане и хвалятся им в соцсетях.
30 июля 2024, 12:27
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
8 июля 2024, 13:43
Жители Башкирии отравились грибами
8 июля 2024, 07:03
Дети и взрослые потерялись в лесах Башкирии
5 июля 2024, 08:01
Июнь 2024
Главные места для тихой охоты в Башкирии: где искать грибы
25 июня 2024, 17:25

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