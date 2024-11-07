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Пропажа

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Ноябрь
Лодка рыбаков утонула в Башкирии — пропали двое
7 ноября, 08:08
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Ребёнок таинственно исчез под Уфой
30 октября, 14:04
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Велосипедистка сгинула в Башкирии
18 октября, 15:48
Конокрад-нелегал орудовал в Башкирии
14 октября, 13:32
Трое байкеров сгинули в Башкирии
10 октября, 04:15
Срочно. Женщина с ребенком исчезла в Уфе
7 октября, 06:55
Сентябрь
Две семьи потерялись в Башкирии
28 сентября, 17:34
Грибники пропали в Уфе
27 сентября, 09:54
Брошенная любовником уфимка пропала в лесу
16 сентября, 11:36
Срочно. Пропавшего ребёнка нашли в Башкирии
11 сентября, 08:08
Видео. Испуганный рысёнок бродит по Башкирии
10 сентября, 07:45
Бегун и биатлонист пропали в Уфе
9 сентября, 07:36
Грибники сгинули в Башкирии
8 сентября, 06:05
Семейная ссора поставила на уши Башкирию
7 сентября, 07:42
Август
СРОЧНО. В Башкирии пропал ребенок
23 августа, 18:38

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