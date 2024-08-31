В Башкирии пропали полсотни грибников

Один из самых громких случаев произошёл в начале августа в Белорецком районе. Тогда в лесу заблудилась 65-летняя местная жительница. Поиски пенсионерки велись три дня, спасатели и волонтёры уже не надеялись найти пропавшую живой, однако бабушка продемонстрировала невероятные для своего возраста навыки выживания — пожилая женщина три дня выживала в чаще, питаясь ягодами и росой. Изнемождённую пенсионерку в конце концов случайно обнаружил пастух.