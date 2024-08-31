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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В Башкирии пропали полсотни грибников

В Башкирии пропали полсотни грибников

31 августа 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Из лесов Башкирии с начала года вывели более 55 грибников. Между тем, как гласит статистика ГК РБ по ЧС, обошлось в этом сезоне без трагедий — все любители «тихой охоты» были найдены, никто не погиб.

Бабушка три дня прожила в лесу на одних ягодах в Башкирии
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Один из самых громких случаев произошёл в начале августа в Белорецком районе. Тогда в лесу заблудилась 65-летняя местная жительница. Поиски пенсионерки велись три дня, спасатели и волонтёры уже не надеялись найти пропавшую живой, однако бабушка продемонстрировала невероятные для своего возраста навыки выживания — пожилая женщина три дня выживала в чаще, питаясь ягодами и росой. Изнемождённую пенсионерку в конце концов случайно обнаружил пастух.

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