В Башкирии пропали полсотни грибников

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Из лесов Башкирии с начала года вывели более 55 грибников. Между тем, как гласит статистика ГК РБ по ЧС, обошлось в этом сезоне без трагедий — все любители «тихой охоты» были найдены, никто не погиб.
Один из самых громких случаев произошёл в начале августа в Белорецком районе. Тогда в лесу заблудилась 65-летняя местная жительница. Поиски пенсионерки велись три дня, спасатели и волонтёры уже не надеялись найти пропавшую живой, однако бабушка продемонстрировала невероятные для своего возраста навыки выживания — пожилая женщина три дня выживала в чаще, питаясь ягодами и росой. Изнемождённую пенсионерку в конце концов случайно обнаружил пастух.